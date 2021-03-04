هذا هو موعد وصول لقاح "استرازينيكا" إلى لبنان

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أشار رئيس اللجنة الوطنية لادارة اللقاح عبد الرحمن البزري, الى أنه "كان لديهم تواصل مع شركة استرازينيكا على ان اللقاح سيصل الى لبنان خلال الاسبوع الاخير من شباط والاسبوع الاول من اذار، لكننا سنعيد التواصل مع الشركة لتأمينه للشعب اللبناني".

وفي حديث "لصوت لبنان 100,5", قال: "الجرعة الثانية من استرازينيكا ستصل بعد ثلاثة أشهر من الاولى مما سيساعدنا في تلقيح العدد الاكبر من المواطنين في هذا الوقت".

وأضاف, "عندما تكون كمية اللقاح محدودة فيجب العمل على اسس علمية وعالمية لتأمين المناعة للأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة لها، لكن هناك من لا يزال يعترض على الطريقة ويعتبر نفسه أحقّ".