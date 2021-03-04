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أبيض: ...هذا خطأ!

4
MARCH
2021
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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر "تويتر" قائلاً: "نظرًا لأن لبنان يسجل الآلاف من حالات كورونا المحلية الجديدة كل يوم، فمن المفهوم إذا تجاهل معظم الناس عشرات حالات كورونا الجديدة الوافدة يوميًا عبر المطار. هذا خطأ. أثناء الأوبئة، تعد مراقبة الحدود عنصرًا أساسيًا في سياسة الصحة العامة الوطنية. بدأت جائحة الكورونا في معظم البلدان، بما في ذلك لبنان، مع وصول ركاب مصابين بالعدوى. وحتى في الوقت الحالي، تنتشر متحورات الكورونا الجديدة والأكثر خطورة من بلد إلى آخر من خلال المسافرين. البلدان التي تخفف الاجراءات الصارمة لضبط حدودها إنما تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة."

وأضاف: "الحجر الصحي للمسافرين القادمين هو اساس ضبط الحدود في زمن الاوبئة. تقوم الدول بفرض العزل في اماكن مخصصة، او الإشراف عليها بشكل صارم اذا كانت في المنزل. خلاف ذلك، لن يحترم الكثير من الناس العزلة الذاتية الطوعية. كان هذا هو الحال مع وصول العديد من الركاب المصابين الى لبنان. هل يمكن أن يحل فحص PCR محل الحجر الصحي الإلزامي؟ اظهار فحص سلبي حديث قبل الصعود إلى الطائرة واجراء فحص آخر عند الوصول يساعد على اكتشاف الركاب المصابين. الا ان نتائج المختبر قد تتأخر أو تكون خاطئة أو حتى مزورة. ويؤدي هذا عن غير عمد الى دخول ركاب حاملي العدوى".

 

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