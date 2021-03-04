عناوين الصحف ليوم الخميس 4 آذار 2021

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الأخبار : الاستشفاء بدولار السوق السوداء؟

الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل: لا حكومة من دون رضى السعودية

هكذا أشعل سلامة سعر الصرف: نيابةً عن السلطة وباسمها

الديار : كباش بعبدا وبيت الوسط يطيح بالمبادرات الحكومية .. والحريري الى الامارات مجددا

فرنسا تؤكد للمسؤولين : نتابع تفاصيل المستجدات ومبادرتنا قائمة وعلى الطاولة



نداء الوطن : جنبلاط مع "تسوية" حكومية وجعجع يدعو إلى "استقالات" نيابية

عون يستفسر: "شو صاير"؟!



البناء : بلينكين يفتح طريق العودة للاتفاق النووي دون شروط… وصواريخ على عين الأسد

تحرّكات الشارع مستمرّة... وجنبلاط قلق من الفوضى ولا يتمسّك بحكومة الـ 18 / سلامة لعون: الدولار حكوميّ... وقاسم: لن نضغط على أحد وننتظر حلحلة لنتحرّك

اللواء : عون يؤنّب الحاكم.. ويتجاوز صلاحيات الحكومة!

المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار.. والشارع يواصل الإحتجاج ويستعد للتصعيد



النهار : الإنكار وغسل الأيدي في مواجهة الانهيار !

الجمهورية : غضب الناس : كل الإحتمالات واردة !

نار الشارع مستمرة



the daily star : Street protests fail to revive Cabinet crisis talks

l'orient le jour : Comment Gebran Bassil tente de contourner Bkerké