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عناوين الصحف ليوم الخميس 4 آذار 2021

4
MARCH
2021
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 الأخبار : الاستشفاء بدولار السوق السوداء؟

الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل: لا حكومة من دون رضى السعودية

هكذا أشعل سلامة سعر الصرف: نيابةً عن السلطة وباسمها

 

 

 

الديار : كباش بعبدا وبيت الوسط يطيح بالمبادرات الحكومية .. والحريري الى الامارات مجددا
فرنسا تؤكد للمسؤولين : نتابع تفاصيل المستجدات ومبادرتنا قائمة وعلى الطاولة

 

 

 


نداء الوطن : جنبلاط مع "تسوية" حكومية وجعجع يدعو إلى "استقالات" نيابية
عون يستفسر: "شو صاير"؟!

 

 

 


البناء : بلينكين يفتح طريق العودة للاتفاق النووي دون شروط… وصواريخ على عين الأسد
تحرّكات الشارع مستمرّة... وجنبلاط قلق من الفوضى ولا يتمسّك بحكومة الـ 18 / سلامة لعون: الدولار حكوميّ... وقاسم: لن نضغط على أحد وننتظر حلحلة لنتحرّك

 

 

 

 

اللواء : عون يؤنّب الحاكم.. ويتجاوز صلاحيات الحكومة!
المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار.. والشارع يواصل الإحتجاج ويستعد للتصعيد

 

 

 


النهار : الإنكار وغسل الأيدي في مواجهة الانهيار !

 

 

 

 

الجمهورية : غضب الناس : كل الإحتمالات واردة !

نار الشارع مستمرة

 

 

 

 


the daily star : Street protests fail to revive Cabinet crisis talks

 

 

 

 

l'orient le jour : Comment Gebran Bassil tente de contourner Bkerké

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