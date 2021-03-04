أسرار الصحف ليوم الخميس 4 آذار 2021

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر حقوقية إن استدعاء اللواء عثمان عثمان أمام المحكمة العسكرية يصعب إدراجه ضمن الاستهداف السياسي، خصوصاً إذا تم المثول أمامها، فإذا كان الطلب مسيّساً يستحيل أن يكون التحقيق والحكم ضمن لون سياسيّ أحادي واعتبرت أن الاحتماء بالحصانة الوظيفية لعدم المثول أو تحريك مناخات طائفية يضرّه ولا يفيده ويؤكد الاتهامات بوجود خطوط حمر طائفيّة وسياسيّة أمام القضاء.



كواليس

قالت مصادر عراقية إن القوات الأميركية تلقت نصائح بعد الردّ على صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد واعتبرت رداً على الغارة الأميركية التي استهدفت مواقع قوى المقاومة العراقية في البوكمال. وأضافت المصادر أن سجالاً بالنار سيكبر ويتّسع إذا لم تأخذ القيادة الأميركية بهذه النصائح وقامت بالردّ.

نداء الوطن : خفايا

يردّد مسؤول كبير في مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الاحتياطي من الفيول قد يكفي حتى شهر نيسان "شرط الإبقاء على سياسة التقنين القاسية".

يتردّد أن إحدى الشركات الخاصة وقعت على اتفاق مبدئي مع السلطات الروسية لاستقدام اللقاح الروسي.

تبيّن أنّ جهازاً أمنياً قام بتحريك عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة إعلامي متابع لقضية انفجار مرفأ بيروت.

اللواء : أسرار

همس

يعتقد وزير مقرّب من مرجع روحي أنه من دون تفاهم بين واشنطن وطهران من الصعب، رؤية باب انفراج في لبنان.



غمز

لا يُخفي وسيط في الأزمة الراهنة، من ضيق صدر مَنْ يلتقيهم، بعدما عجزت كل المبادرات عن إحداث ولو خرق محدود، ولو على مستوى الوزارة السيادية العالقة!



لغز

تخوف قطب نيابي من التوجه لإطباق عتمة شاملة على البلد، عبر المطالبة بتمويل الكهرباء من دون إصلاحات!