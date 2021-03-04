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الحجار : جولات الحريري ليس لها علاقة بتأليف الحكومة .. ولن يعتذر

4
MARCH
2021
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البناء : أوضح عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«البناء» أن «جولات الحريري ليس لها علاقة بتأليف الحكومة، بل عواصم العالم التي يزورها يسألونه عن الحكومة»، موضحاً أن «الهدف من جولات الحريري هو أمران إعادة ترميم العلاقات مع الدول العربية والغربية بعدما ساهم أداء الفريق الحاكم ومواقف ح-زب الله بضرب هذه العلاقة وقطعها مع دول عدة>

 

والأمر الثاني حشد الدعم المالي العربي والدولي للبنان بعد تأليف الحكومة». فالحريري بحسب الحجار «يحاول تعبيد الطريق نحو الحصول على المساعدات الدولية المالية في حال تألفت الحكومة».

 

وأكد الحجار أن العقدة تكمن في بعبدا ومحاولة الرئيس عون وصهره بالحصول على الثلث المعطل وقالها الحريري للرئيس عون في اللقاء الأخير هذه اللائحة وإذا أردت التعديل في الأسماء أو الحقائب، فكان رد عون التمسك بتسمية ستة وزراء من دون وزير الطاشناق أي الثلث المعطل مع اعتبار أن حزب الطاشناق ينضوي ضمن تكتل التيار الوطني الحر».

 

وشدّد الحجار على أن «الحريري متمسك بتكليفه ولن يعتذر وعلى الأطراف الأخرى تحمل مسؤولياتها».

البناء
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