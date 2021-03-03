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نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز يستقيل

3
MARCH
2021
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أعلن نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم استقالته من الاتحاد والنقابة، وجاء في بيان الاستقالة: "في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية و خصوصا صناعة الرغيف التي تعانيها هذه السلبيات، بحيث تجعل أصحاب المخابز والأفران في موقع اتهام ومسؤولية عما يجري في الأسواق من ارتفاعات حادة لسعر صرف الدولار الأميركي في ظل رقابة معدومة ومسؤولية ضائعة تؤدي الى تحميل اتحاد نقابات المخابز والأفران مسؤولية الارتفاعات المتواصلة في أسعار الرغيف. والمعلوم ان هذه الارتفاعات خارجة كليا عن إرادة الإتحاد و النقابات وأصحاب الأفران الذين يتلقون هذه الارتفاعات مثلهم مثل باقي المواطنين".


واضاف: "لقد آن الأوان لوضع حد لكل هذه الافتراءات التي يتعرض لها قطاع المخابز والأفران خصوصا لجهة أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الرغيف التي تتغير وفقا لتطور سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء والذي وصل الى عشرة آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد".


وتابع: "لذلك , وبعد هذا العرض الواقعي لما آلت إليه الأمور، أعلن استقالتي من نقابة أصحاب الأفران والمخابز في بيروت و جبل لبنان ومن نيابة رئاسة اتحاد نقابات الأفران في لبنان، حرصا على كرامتي وسمعتي بين أهلي و اصدقائي"

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