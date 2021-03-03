طقس متقلّب وممطر ... إلى متى سيستمرّ؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء بعد اتجاه المنخفض شرقا ويتحسن الطقس تدريجا.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يشتد تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب غرب قبرص اعتبارا من ظهر اليوم، مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا حتى مساء غد الخميس حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا.

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13و 22 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار خفيفة متفرقة قبل الظهر، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية خصوصا في المناطق الشمالية مترافقة مع رياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق.



الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء بعد اتجاه المنخفض شرقا ويتحسن الطقس تدريجيا.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.



السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومحدود على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.



- الحرارة على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 12 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 765ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,04

- ساعة غروب الشمس: 17,36.