living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس متقلّب وممطر ... إلى متى سيستمرّ؟

3
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء بعد اتجاه المنخفض شرقا ويتحسن الطقس تدريجا.
وجاء في النشرة الآتي:

 


- الحال العامة: يشتد تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب غرب قبرص اعتبارا من ظهر اليوم، مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا حتى مساء غد الخميس حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا.
- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13و 22 درجة.

 


- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار خفيفة متفرقة قبل الظهر، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية خصوصا في المناطق الشمالية مترافقة مع رياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق.

 


الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء بعد اتجاه المنخفض شرقا ويتحسن الطقس تدريجيا.

 


الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

 


السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومحدود على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

 


- الحرارة على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 12 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 765ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,04
- ساعة غروب الشمس: 17,36.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout