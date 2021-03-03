عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 آذار 2021

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الأخبار : قصص الحاكم بين لبنان وسويسرا

تفاصيل الملاحقة القضائيّة السويسريّة لرياض سلامة



الديار : غليان شعبي والشارع اللبناني ينتفض بعد بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة

الحريري وعون يتقاذفان كرة تعطيل تشكيل الحكومة وجمود تام على خط بعبدا – بيت الوسط

مساعي التهدئة تنجح بين بكركي وحزب الله... وشينكر يدعو لاعتبار لبنان «أولوية»



نداء الوطن : خلاصة الوسطاء: لا أحد يريد حكومة

"لا تسكتوا"!



اللواء : الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة!



النهار : الدولار الحارق... الانتفاضة تنتفض

الجمهورية : تفجّر الغضب ضد السلطة

دولار الـ 10 ألاف يشعل لبنان





the daily star : Crises-hit Lebanon on verge of social explosion



l'orient le jour : « Nous avons tout perdu » : le même cri de désespoir hier, partout au Liban