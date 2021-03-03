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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 آذار 2021

3
MARCH
2021
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اللواء : أسرار

همس
استنفرت سفارات دول كبرى لمعرفة اتجاهات الاحتجاجات الجارية، وربط ذلك، بالبحث عن مسارات للأزمة، تضعها على طريق المعالجة أو توسيع الإنفجار..


غمز
اعتبرت مصادر نيابية أن قطباً نيابياً، وقع في دعسة ناقصة، لم يكن لها مبرر لجهة الحملة على مسؤول دولي!


لغز
لوحظ أنه مع الصعود الهستيري للدولار، تتراجع العملات الصعبة الأخرى!

 

 

نداء الوطن : خفايا

خلافاً للمعايير الصحية والعمرية المحددة في المنصة، شوهد أحد كبار تجار المجوهرات يتلقى اللقاح برفقة جميع أفراد عائلته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى من حملة التلقيح.

 

تمّ توزيع 8000 بطاقة مساعدة عينية من قبل إحدى المنظمات بالتعاون مع هيئة رسمية في مدينة بيروت، تتيح لحاملها شراء المواد الغذائية من إحدى الاستهلاكيات الكبرى.

 

 

 

الجمهورية : أسرار

 

تجنّب الإنزلاق

فسّرت الجهة القيّمة على محطة تلفزيونية نقلها لكلمة مرجع ديني بأنه يندرج في إطار تجنّب الإنزلاق الى اصطفاف طائفي يشجع على خطاب التقسيم والفيدرالية.

 

قرار مصرفي

جرى نقاش حاد وخلاف حول قرار مصرفي بين هيئات مالية ومصرفية يتعلق بآلية تمديد المهل لتنفيذه.

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