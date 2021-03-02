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بعد ان وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الى ال ١٠,٠٠٠ ليرة، عمد البعض الى التجمع على الطرقات واقفال بعضها بالاطارات المشتعلة.
أبرز الطرقات المقطوعة:
- جسر الرينغ
- طريق الصيفي
- بشارة الخوري
- ساحة الشهداء
- الملا عائشة بكار
- فردان دار الطائفة الدرزية
- جسر سليم سلام
- البسطة التحتا
- تقاطع السوديكو
- تقاطع الشيفروليه
- طريق المدينة الرياضية
- طريق المطار
- اوتوستراد الاسد
- تحت جسر المشرفية
- الاوزاعي مفرق البرج
- الناعمة
- برجا
- الجية
- جسر عدلون
- الدورة
- الزوق
- حالات
- طريق عام الشويفات
- اوتوستراد جل الديب
- مفرق غزير المسلك الشرقي
- اوتوستراد جونية