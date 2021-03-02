living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان القوي: التأخير بتشكيل الحكومة يستنزف الوضع المالي.. وسعر الدولار يرتفع نتيجة للمضاربات المالية او ضغطا سياسيا

2
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل واصدر البيان الآتي:

1 – يحذّر التكتل من الانعكاسات السلبية لتأخير تشكيل الحكومة، وهو لا يزال ينتظر من دولة الرئيس المكلّف ان يبادر لإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع رئيس الجمهورية لتقديم التشكيلة الحكومية بحسب الأصول الميثاقية والدستورية ومن دون اي التباسات او غموض لكي يتم الاتفاق عليها واصدار مرسومها بأقصى سرعة.
ويرى التكتل ان التأخير الحاصل يساهم في استنزاف الوضع المالي؛ وسواء كان ارتفاع سعر الدولار المتزايد اليوم هو نتيجة للمضاربات المالية او ضغطاً سياسياً او في اطار التعميم الصادر عن مصرف لبنان، فإنّه يبقى مرفوضاً اذ انّه يضرب القدرة الشرائية للمواطن وينذر باضطرابات اجتماعية غير محمودة العواقب.
ويعتبر التكتل ان تحرّك المصرف المركزي سواء عبر هيئة الرقابة او هيئة التحقيق في اطار تنفيذ التعميم 154 يؤكّد قدرته على اجراء اللازم لاعادة جزء من الأموال المحوّلة وهذا من شأنه احداث صدمة ايجابية في الوضع المالي والنقدي لإعادة الثقة في النظام المصرفي بتحقيق المطالب الأساسية للناس.
 
2 – يؤكّد التكتّل ان مواقف غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تلامس الوجدان الوطني الكياني وتحاكي الهواجس الوطنية. ويعلن تأييده لكل تحرّك من شأنه توفير الدعم الدولي للبنان، في اطار احترام سيادته واستقلاله ومن دون تحميله كلفة اي حلول ولاسيّما فيما يتّصل بأعباء اللجوء والنزوح. كذلك يؤكّد التكتّل دعمه لإجراء الحوار الوطني حول تعزيز قوّة لبنان بجميع عناصرها من خلال اقرار استراتيجية دفاعية لحماية السيادة الوطنية.
ويقوم التكتّل بتشجيع كل حوار بين اللبنانيين يقرّب وجهات النظر وينهي القطيعة بين اي طرف وآخر، منوهاً بالموقع الجامع لبكركي كمكانٍ للحوار والتلاقي بين اللبنانيين.
ويثمّن التكتّل رفض البطريرك اي محاولة للمسّ برئيس الجمهورية وموقعه وينبّه من تسلّل المتحوّرين الذين تقلّبوا في ادوارهم منذ التسعينات فلبسوا ثياب انتفاضة الاستقلال ومن ثم الثورة وهم يحاولون اليوم استغلال صرخة بكركي المشروعة والاختباء وراء عباءتها لتحقيق مكاسب سياسية او فئوية ضيّقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout