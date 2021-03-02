ماذا سيحمل المنخفض الجوي للبنان؟!

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يؤثر منخفض جوي من جنوب قبرص على لبنان، مما يؤدي الى عدم استقرار جويّ، مع امطار رعدية احياناً، وانخفاض بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المرتفعة، ويستمر تأثير هذه الكتل لغاية يوم الخميس.



تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و١٠ درجات

٢- الجو مشمس يتحول غائم وممطر احيانا مع برق ورعد بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ١٧٠٠م ~ ١٨٠٠م ويتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٣٠-٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:



الأربعاء: طقس غير مستقر مع تساقط لامطار رعدية احيانا، وتشكل لضباب على الجبال، فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر نهارا وتتدنى ليل الاربعاء فجر الخميس الى الـ ١٤٠٠م والحرارة المتوقعة ساحلا بين ١١ و١٦ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٥ و٩ درجات وبقاعاً بين ٣ و١٠ درجة.

الخميس: طقس غير مستقر مع تساقط امطار رعدية احيانا، وتشكل ضباب على الجبال فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠م الى ١٤٠٠م نهارا وتتدنى ليلاً الى الـ ١٤٠٠م والحرارة المتوقعة ساحلا بين ١١ و١٦ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٣ و٧ درجات وبقاعاً بين ١ و٨ درجة.