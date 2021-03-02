شربل كان يحاجة لعملية طارئة ليستعيد بصره وطبيب السماء فعلها: قمت وتفاجأت بأنني أبصر بشكل طبيعي..

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الاعجوبة رقم 20 سجّلت رسميا للقديس شربل، وذلك يوم امس 1 آذار 2021، بحيث حصلت الاعجوبة مع السيد شربل نعمان الحاج وهو من مواليد جبيل 1967، عامل في الزراعة، ومتأهل من السيدة تقلا وله 3 اولاد.



وبحسب ما أوردت صفحة "عجائب مار شربل" عبر "فايسبوك"، يخبر السيد شربل الحاج عن حالته الصحية المرفقة بالتقارير الطبية: "انه بتاريخ 14 كانون الثاني 2021 أثناء قيامي بعملي، مرت دقيقتان لم أعد أبصر فيهما شيئًا ولكن عاد نظري بعدها. وفي اليوم التالي عاودني ذات العارض ولكن لمدة أطول وبعدها عاودني العارض لعدة مرات فاتصلت بطبيبي الدكتور نبيل طربيه الذي أعطاني موعدًا بتاريخ 18 كانون الثاني 2021. وقبل الموعد تفاقمت مشكلتي ولم أعد أبصر لمسافة متر".





وأضاف الحاج: "في الموعد المحدد، أجرى الطبيب الفحوصات اللازمة وأتت النتيجة غير مطمئنة، ولم أعد أرى شيئًا فطلب لي صورة "IRM" مع فحص دم عاجل لأنها حالة طارئة. ذهبت فورًا الى المختبر، وأجريت المطلوب وجاءت النتيجة أنني بحاجة لمراجعة طبيب مختص بشرايين الراس. فتوجهت الى مستشفى "اوتيل ديو" لإجراء عملية طارئة على يد الدكتور غبريال معكرون. توجهت الى المستشفى وبقيت منتظرًا للساعة التاسعة مساءً ولم تأتي الطبيبة المسؤولة بسبب مرض الكورونا وتمت احالتي الى مستشفى جبل لبنان حيث انتظرت للساعة العاشرة والنصف ليلاً ولم يأتي الطبيب لذات الاسباب فحولت الى مستشفى عجلتون وكذلك لم يأت الطبيب".



وأردف قائلاً: "عندها توجهت الى طبيب السماء مار شربل ووصلت أمام تمثاله في ساحة الدير قرابة منتصف الليل حيث دهنت زوجتي عيني بتراب القبر وصليت وطلبت شفاعته عند الرب يسوع المسيح كي يعيد إليَّ بصري. وبعد الصلاة عدت الى منزلي وقمت من فراشي صباحًا وتفاجأت بأنني أبصر بشكل طبيعي. بعدها اتصلت بطبيبي وأخبرته بحالتي وبزيارتي لمار شربل وبعد الفحوصات تفاجأ الطبيب بدوره وطلب مني الانتظار لمدة 15 يومًا لتجديد الفحوصات. وبعد الخمسة عشر يومًا توجهت إليه فوجّهني لإجراء الفحوصات في المختبر فأجريتها ورفعت إليه النتيجة فقال لي ان بصري بعد ان كان قد اختفى عاد لي بدون اخذ اي دواء والذي حدث معي ليس له اي تفسير طبي". وختم الحاج: "طلبت من الطبيب التقارير المرفقة بالصور اللازمة وجئت أشكر مار شربل على شفاعته وسجلت الاعجوبة".