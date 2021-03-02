living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قراءة في الواقع السياسي (جهاد طربيه)

2
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كثرت الطروحات والمواقف حول الواقع السياسي اللبناني، شكّل بعضها مادة دسمة للمزايدة بين الفرقاء السياسيين . 
 
في غالبيتها، طروحات متداولة منذ قيام الدولة اللبنانية سنة ١٩٢٠ . وللتأكد من ذلك يكفي مراجعة التاريخ السياسي للدولة ،في احزابها وشخصياتها: فالنظام السياسي،  وقانون الانتخابات النيابية ، واستقلالية القضاء ، وحسن سير عمل الإدارات العامة ، ومكافحة الفساد ، وجشع التجار ...
وهي تشكلافكار قيّمة وموضوعية  تنقصها ارادة التوافق على تنفيذها والتي لم تتوافر ويا للأسف بالرغم من مرور مئة عام .
 
أما المستجد منها فهو موقفبعض السياسيين السلبيالى حد التطرفتجاه حزب الله . في حين فات أصحاب هذا الموقف أن يوضحوا للرأي العام اللبناني ما هو المستجد من معطيات لتبرير إتخاذه . في حين كان التناغم قائماً ، إن لم نقل التعاون ، بين مختلف الكتل السياسية مع ممثلي حزب الله في المجلس النيابي ،  منذ سنة ١٩٩٢ وما زالوا، أو مع ممثليه في الحكومات المتعاقبة، التي ضمّت مختلف الكتل السياسية ،منذ صيف ٢٠٠٥ ولغاية نهاية العام ٢٠١٩، تاريخ استقالة حكومة الرئيس سعدالدين الحريري .
ان كثرة هذه الطروحات  قد غيّبت عن بال المتحمسين  المهتمين بألشان العام اللبناني واجب  التطرق ، وبشكل جدي ، الى مسائل  متحققة  تستوجب البحث سريعاً  بها وعن الموقف الواجب اتخاذه  لما لها من أثار جوهرية على وجود الدولة . 
 
اما المسائل فهي :
1. تجاه اكتفاء الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ببيانات استنكار وقرارات لا تنفذ  بوجه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان ، براً وبحراً وجواً، فما هو الموقف الواجب اعتماده لبنانياً ؟ هل في العودة الى اعتماد سياسة "قوة لبنان في ضعفه" أم في الاستمرار بالمعادلة المتبعة مع حكومات الوفاق الوطني المتعاقبة" شعب وجيش ومقاومة"؟؟
 
2. تجاه ما سمّي بصفقة القرن ، وما حكي عن احدبنودها المتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون ، خلافاً لقرارات كل من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ، فأي موقف على اللبنانيين اتخاذه ، هل في السكوت عن تنفيذ هذه الصفقة والقبول بتوطين الفلسطينيين أم في مواجهتها ؟ 
 
3. أمام اداء اجهزة الأمم المتحدة المعنية بالنازحين السوريين الذي يوحي بارادة ابقائهم حيث هم مقيمون، لحين نجاحها في حلّ الأزمة السورية .كما ومطالبة بعض الفرقاء في المجتمع الدولي بضرورة دمج النازحين بالمجتمع المضيف لتجنب تحوّلهم الى إرهابيين . فأي موقف على اللبنانيين إتخاذه ، هل بالخضوع لإرادة المجتمع الدولي ودمج النازحين السوريين بالشعب اللبناني مع ما استتبع ويستتبع من نتائج على لبنان ، أم بالتواصل مع الممثلين المعنيين في الدولة العربية السورية لعودة مواطنيها إليها وفقاً للآليات المناسبة ؟ 
 
ومـع كامل الثقة بأن المتحمسين للبنان سيتطرقون اولاً لهذه المسائل الخطيرة التي يواجهها لبنان الدولة توصلاً لاتخاذ الموقف الموحد منها وترجمته ، على ان يتوافقوا تزامناً او لاحقاً على المسائل المطروح لجهة  آلية عمل الدولة والمباشرة بالتنفيذ  . 
                                                   
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout