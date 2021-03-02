استعادة الأموال المحولة، حملة لمناصري التيار الوطني الحر تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي

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قام مغردون مناصرون للتيار الوطني الحر بإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان #استعادةالاموالالمحولة للمطالبة باقرار القانون المقدم من تكتل لبنان القوي الداعي لاستعادة الأموال المحولة بعد ١٧ تشرين و للتذكير بأن هنالك من قام وبطريقة استنسابية بتحويل امواله إلى الخارج.

و قد قدرت قيمة الأموال المحولة بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ بالمليارات، لقد أصرت هذه التحاويل بالاقتصاد اللبناتي وسحبت السيولة من المصارف فاستغاد بعض النافذين سياسيا بينما معظم اللبنانيين عاجزين عن سحب مبالغ بسيطة من مدخراتهم.



واللافت ان توقيت الحملة جاء بعد انتهاء المدة المحددة من قبل مصرف لبنان لزيادة رأس مال المصارف وإعادة جزء من الموال المحولة استنسابيا إلى الخارج ، وحيث وعد حاكم مصرف لبنان بفضح من تخلف عن القيام بذلك.