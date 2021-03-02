عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 آذار 2021

الأخبار : «شاه» على عرش متآكل
السلطات النقدية والسياسية والتشريعية تتفرّج على الانهيار: الدولار بـ10 آلاف ليرة!
تسوية بين عائلة لقمان سليم والقضاء لتسليم هاتفه... بشروط
نداء الوطن : الدولار يدخل "الألفية العشرين" فهل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا"؟
"أدنى حدّ" للأجور... والسلطة للموظّفين: "ارتشوا وعيشوا"!
الديار : الحريري يرفض التسويق للتدويل : استغلال مواقف بكركي لاضعاف عون
وثيقة الراعي الى الامم المتحدة .. باريس «غير مهتمة» وتنسق مع القاهرة
«خريطة طريق» للمصارف .. هبة لقاحات صينية .. والعتمة الشاملة قريبا؟
النهار : مبادرة الراعي في مواجهة متاريس السلطة
الجمهورية : إبتعد الإنفراج .. وإقترب الإنفجار !
اللواء : «مكابرة العهد» في المأزق.. وإعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!
رسالة الراعي إلى الأمم المتحدة قيد الإنجاز.. والكهرباء تحت رحمة سوء الإدارة والمولدات
the daily star : Future avoids supporting Rai’s int’l conference call
l'orient le jour : Après le discours de Raï, le risque d’un retour à la polarisation