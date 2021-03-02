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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 آذار 2021

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 الأخبار : «شاه» على عرش متآكل

السلطات النقدية والسياسية والتشريعية تتفرّج على الانهيار: الدولار بـ10 آلاف ليرة!

تسوية بين عائلة لقمان سليم والقضاء لتسليم هاتفه... بشروط

 

 

 

نداء الوطن : الدولار يدخل "الألفية العشرين" فهل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا"؟
"أدنى حدّ" للأجور... والسلطة للموظّفين: "ارتشوا وعيشوا"!

 

 




الديار : الحريري يرفض التسويق للتدويل : استغلال مواقف بكركي لاضعاف عون
وثيقة الراعي الى الامم المتحدة .. باريس «غير مهتمة» وتنسق مع القاهرة
«خريطة طريق» للمصارف .. هبة لقاحات صينية .. والعتمة الشاملة قريبا؟

 

 

 

 


النهار : مبادرة الراعي في مواجهة متاريس السلطة

 

 

 

 

الجمهورية : إبتعد الإنفراج .. وإقترب الإنفجار !

 

 

 

 

اللواء : «مكابرة العهد» في المأزق.. وإعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!
رسالة الراعي إلى الأمم المتحدة قيد الإنجاز.. والكهرباء تحت رحمة سوء الإدارة والمولدات

 

 

 

 

the daily star : Future avoids supporting Rai’s int’l conference call

 

 

 

 

l'orient le jour : Après le discours de Raï, le risque d’un retour à la polarisation

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