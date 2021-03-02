أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 2 آذار 2021

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اللواء : أسرار

همس

تدعم عاصمة كبرى دوراً بدأ لمرجعية روحية، من ضمن الضغط، لإعادة تنشيط المبادرة الخاصة بها.



غمز

يستبعد عضو في لجنة كورونا العودة إلى الاقفال العام، أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية وغيرها..



لغز

تخشى مصادر مصرفية إقدام مصارف في المنطقة لها فروع في لبنان، من خطوة تقضي بإقفال هذه الفروع!

نداء الوطن : خفايا

تبيّن أنّ وزارة الصحة تتلقى يومياً عبر مكتب الوزير لوائح حزبية بأسماء أشخاص مطلوب إدراجهم على قوائم مواعيد التلقيح.

نقل بعض أصحاب المولّدات أنّ اتفاقاً حصل مع مستشار وزير الطاقة على زيادة تعرفة الاشتراكات نسبةً إلى ارتفاع أسعار المحروقات، علماً أنّ التسعيرة الحالية ارتفعت بحدود 144% منذ العام 2019.

تردد أنّ إحدى الشركات التابعة لطيران الشرق الأوسط، ستضع طائرة خاصة في تصرّف حاكم مصرف لبنان للقيام برحلاته الخارجية ومتابعة ملفه القضائي أمام المدعي العام السويسري.