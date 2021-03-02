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نداء الوطن : "المستقبل" : حكومياً : الأجواء الدولية متشنّجة ولا تتيح وضع لبنان على سلّم الأولويات .. ما يحيله إلى ثلاجة الانتظار

2
MARCH
2021
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نداء الوطن : وفق "تيار المستقبل"، لم يشهد الملف الحكومي أي تطور جديد من شأنه أن يساعد على انتقال المشاورات من مربع إلى آخر أو حتى على توجّه رئيس الحكومة المكلّف إلى قصر بعبدا. ولذا فإنّ حالة الجمود هي المسيطرة خصوصاً وأنّ الأجواء الدولية متشنّجة ولا تتيح وضع لبنان على سلّم الأولويات، ما يحيله إلى ثلاجة الانتظار، مع العلم أنّ وضعه الاجتماعي لم يعد يحتمل الانتظار أبداً.

 

ويرى "المستقلبيون" أنّه لا يمكن توقّع المزيد من التضحيات، والتي يعتبرها البعض تنازلات، من جانب الرئيس الحريري، ليس لكونه يعاند القيام بهذه الخطوة بل لقناعته أنّ المجتمع الدولي الذي لا يزال حتى اللحظة حريصاً على مساعدة لبنان، يمانع في تقديم أي تنازلات من جانب رئيس الحكومة، ويفترض أن تأتي المبادرة من رئاسة الجمهورية، إن من خلال تدخّل الحلفاء لدفع "الفريق العوني" للتقدم خطوة للأمام والتخلي عن هذا الثلث المعطل، وإن من خلال ضغط خارجي، لا يزال حتى اللحظة غير متوفر.

 

ويقول هؤلاء إنّ وفد "تيار المستقبل" أبلغ البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال الزيارة التي قام بها أمس إلى بكركي، بأنّ الرئيس الحريري لا يقفل بابه أمام أي محاولة تفاهمية ومنفتح على أي طرح من شأنه اعطاء هذه الحكومة فرصة للقيام بمهمتها ومراجعة المعايير التي تضعها الرئاسة الأولى، إلا أنّ أبواب المجتمع الدولية هي المقفلة على أي حكومة فيها ثلث معطّل لفريق من لون واحد.

 

وكشفوا أمام الراعي أنّ رئيس الحكومة مستعد لتضمين البيان الوزاري لحكومته، تعهداً واضحاً بأن تكون حكومته ذات فترة زمنية محددة لتنفيذ مهمتها، وليتمّ بعدها اسقاطها في مجلس النواب، اذا فشلت في مهمتها.

نداء الوطن
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