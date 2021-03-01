صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري.. وهذا ما جاء فيه

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ذكرت مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حفي شأن فيروس كورونا / Covid-19، بأن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم إلى المواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين في الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182.

وأشار التقرير إلى أن:

- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 112

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الياعات الـ 24 المنصرمة: 661 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 111

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 24

- عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 3

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 991 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54

- حالات وفاة: 0