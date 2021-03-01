السفير الصيني للـtayyar.org عن إهداء لبنان ٥٠ الف جرعة: سينوفارم هو لقاح معطل وأجريت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية بسلاسة في دولة الإمارات لدول أخرى

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اعلن السفير الصيني وانغ كيج يان عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بناء على الطلب من الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية إهداء 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المعطِّل إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا.

وفي هذا الاطار أكد السفير الصيني للـtayyar.org أن الصين لطالما تطلّعت الى أفضل العلاقات مع لبنان، وفي هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها، من الضروري الوقوف الى جانبه. وأضاف:"إن لقاح "سينوفارم" هو لقاح معطِّل وقد أجريت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية بسلاسة في دولة الإمارات المتحدة والدول الأخرى. وأظهرت بيانات التجارب السريرية المختلفة أنه آمن وفعال، هذا وتم تطعيم أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" في الصين حتى الآن ولم تسجل آثار جانبية خطيرة".

وأشار السفير الصيني لموقعنا الى أن الصين قدمت الصين أو ستقدم مساعدات من اللقاحات إلى 53 دولة نامية، وصدّرت أو ستصدّر لقاحات إلى 27 دولة. وانضمت الصين بنشاط إلى مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية وقررت تقديم 10 ملايين جرعة من اللقاحات الصينية إلى "كوفاكس" لتلبية الاحتياجات الماسة للدول النامية.