المدرب غسان سركيس: لقد عدت الى الحياة!

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أعلن المدرب غسان سركيس عبر حسابه على "انستغرام" عن تحسّن صحته بشكل كبير بعد إصابته بفيروس "كورونا".

وأشار سركيس إلى أن ما حصل معجزة، لافتاً إلى أنه بفضل الصلوات من الجميع استطاع الاستيقاظ والفوز بأكبر معركة له.

وتوجّه سركيس بالشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، كما خصّ بالذكر مستشفى الروم الذي قدم عناية طبية مثالية له.

وختم: "سأكون ممتناً لكم جميعا إلى الأبد.. لقد عدت إلى الحياة".

وعلم tayyar.org ان الاطباء الذين يتابعون وضعه يأملون بامكانية خروجه من المستشفى في الايام القليلة المقبلة. ولدى سؤال احدهم عن التحسن الذي طرأ على حالة سركيس بعدما كان في وضع حرج اجاب " ان مثل هذه المعجزات التي تبقي لدينا الامل على الاستمرار".