الصين قررت إهداء لبنان 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"

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أعلن السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان Wang Kejian عبر "تويتر" على أنّه:



"بناءً على الطلب من الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية إهداء 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المعطل إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا".



وبما يخص فعالية اللَّقاح، أكد كيجيان:" إن لقاح سينوفارم هو لقاح معطل وأجريت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية بسلاسة. أظهرت بيانات التجارب السريرية المختلفة أن لقاح سينوفارم آمن وفعال. ووافقت الدول مثل الإمارات والبحرين على تسجيله. وتم تطعيم أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم في الصين ولم تسجل آثار جانبية خطيرة".