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بري استقبل رئيس واعضاء ايدال ورئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

1
MARCH
2021
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس ادارةالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال مازن سويد ونائبي الرئيس علاء حمية وسيمون سعيد، والاعضاء رنا دبليز، وليم شرو وحمدالمهتار، حيث جرى عرض لعمل المؤسسة وشؤون تشريعية متصلة بالقوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمارات في لبنان .


كما بحث رئيس المجلس اوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج، خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز واعضاء الهيئة الادارية في الجامعة.

وبعد اللقاء قال فواز: "قمنا بزيارة دولة الرئيس واطلعناه على نشاطات الجامعة في الخارج والخطوات التي انجزناها لتوحيد الجامعة ونشاطات الفروع والمجالس القارية في القارات الست ، كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء المشاريع المستقبلية لاسيما انشاء المنصة الإلكترونية التي تعنى بتسجيل المغتربين اللبنانيين كما ونوعا ومؤسساتهم في الخارج ".


وأضاف: "نقلنا لدولة الرئيس تمنيات المغتربين بأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة ، باعتبار أن لا قيامة للدولة إلا بالمحافظة على مؤسساتها وصونها، وبقاؤها لا يكون الا بجهد جميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين، بدوره،وضعنا دولة الرئيس بأجواء الجهد الذي يبذل من أجل المحافظة على أموال المودعين اللبنانيين المقيمين والمغتربين منهم وسبل تفعيل دور الاغتراب في المساهمة بإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي".

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