الرئيس عون بحث مع سفيرة فرنسا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم سفيرة فرنسا في لبنان السيدة ان غرييو والمستشار السياسي في السفارة جان هلبرون.



وعرضت السفيرة غرييو مع الرئيس عون التطورات الداخلية الراهنة والعلاقات الفرنسية - اللبنانية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الازمة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وتم التأكيد خلال الاجتماع على وقوف فرنسا الى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الازمات التي يمر بها، لاسيما وان الشعب اللبناني يستحق ان يعيش باطمئنان وراحة بال وفي ظروف اجتماعية واقتصادية افضل.