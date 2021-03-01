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لبنان على موعد مع "منخفض جويّ" جديد ... إليكم التفاصيل

1
MARCH
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار تشتد اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ، ودون ذلك في الداخل.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الاثنين بسبب تأثير منخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب تركيا.
- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13و 22 درجة.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وتكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح وترتفع الرطوبة النسبية على الساحل. يتحول الطقس الى غائم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق.


الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار تشتد اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ، ودون ذلك في الداخل.


الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ، ودون ذلك في الداخل.


الخميس: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل درجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.


- الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 45 كلم/س،.
- الانقشاع: جيد إلى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,08
- ساعة غروب الشمس: 17,23

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