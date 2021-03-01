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ألفا تطلق Care Line: تخفيضات حتى ٧٦% تقديرا للجسم الطبي والتمريضي

1
MARCH
2021
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أطلقت ألفا، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات، برنامجCare Line المسبق الدفع، وهو يطرح تخفيضات تصل الى ٧٦ بالمئة على خدمات التواصل المختلفة، صالح من الأول من آذار حتى نهاية ٢٠٢١.

 

يأتي هذا المنتج المبتكر تقديرا للجسم الطبي والتمريضي، خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

 

يستفيد من البرنامج الأطباء وأطباء الأسنان والممرضون والممرضات، المنتسبون الى نقاباتهم.

 

ويتضمن برنامجين بخصائص مختلفة وأسعار مخفضة، هي كالآتي:

- Care Line 20: يطرح تخفيضات حتى ٧٦ بالمئة. يتضمن ١٨٠ دقيقة تخابر محلي، ٣ جيغابيت و٣٠٠ رسالة قصيرة SMS، لقاء ٢٠ دولارا او ٣٠،٣٠٠ ليرة لبنانية شهريا (لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة).

 

- Care Line 35: يطرح تخفيضات حتى ٦٣ بالمئة. يتضمن ٢٤٠ دقيقة تخابر محلي، ٥ جيغابيت و٢٤٠ رسالة قصيرة SMS، لقاء ٣٥ دولارا او ٥٣،٠٢٥ ليرة لبنانية شهريا (لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة).

 

إشارة إلى أن العمل جار على إطلاق برنامج Care Line خاص بالخطوط الثابتة.

 

للمزيد عن آلية الاشتراك والمستندات المطلوبة، يمكن تصفح موقع ألفا الإلكتروني، او التواصل مع ألفا عبر منصاتها على وسائل التواصل الإجتماعي، أو عبر الـ ١١١ وخدمات التحادث الفوري على الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

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