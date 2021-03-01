طبيب لبناني ماهر ضحية جديدة لفيروس كورونا

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رحل دكتور التجميل اللبناني الشهير ادوارد عبد النور‬ بعد اصابته بفيروس كورونا.

ونعت الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي، الدكتور ادوارد عبد النور. وكتبت في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر": "دكتور ادوارد عبد النور، الطبيب الماهر المعلم الذي جعل من أخلاقيات المهنة أولوية، تجربتنا في العمل معًا استثنائية، ولن أنسى كم أنّ رسالتك الانسانية كانت دائمًا متقدمة على أي اعتبارات أخرى".

وأضافت، "رحيلك خسارة كبيرة لنا وفقدانك لا يعوض". وختمت الصفدي تغريدتها، بالقول: "رحمك الله، تعازي الحارة لعائلتك وللجسم الطبي".

وقد نعاه المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين أبرز انجازاته معتبرين انه برحيله خسر الطبّ التجميلي في لبنان الكثير.

اشارة الى ان عبد النور اختصاصي جراحة التجميل والترميم وجراحة اليد.