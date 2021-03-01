المقال ضد بيار الضاهر: تقريع الصحافي.. وفضيحة شبكة مصالح معقدة

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أدى كشف tayyar.org الحقيقة الكامنة وراء مقال كتبه رئيس تحرير موقع إخباري تابع لمحطة تلفزيونية في موقع آخر مغمور هاجم فيه رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال بيار الضاهر، الى مسارعة القيمين على الموقع الى حذفه منه ومن كل منصاته في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الوقائع وجود فضيحة متمثلة بشبكة متشابكة من المصالح اعلاميا ومصرفيا وحزبيا وسياسيا، عابرة للاصطفافات القائمة.





كما تبيّن أن الصحافي كاتب المقال تعرّض الى تقريع من أكثر من جهة، لاكثر من سبب، في مقدمها السذاجة والخفة التي ظهر عليها بكشفه محضر اجتماع عقده مع مسؤول في حزب الله بطلب من صاحب المحطة التلفزيونية حيث يعمل، بما يخالف أدبيات المهنة وأحكام المجالس بالأمانات. وخصص الاجتماع في الاصل لمناقشة الازمة بين المحطة والحزب.