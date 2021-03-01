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لجنة شؤون المرأة في التيار هيئة كولكو مونتريال نظّمت لقاء الكتروني مع المعالج النفسي نعيم السمعاني

1
MARCH
2021
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نظّمت لجنة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر، هيئة كولكو مونتريال بشخص مسؤولتها رولا زايد لقاءً عبر تطبيق Zoom مع المعالج النفسي نعيم السمعاني.
 
حضر اللقاء المنسق العام لهيئة كولكو كندا فواز بادور ، ونائب المنسق العام  جهاد داوود ، مسؤولة التواصل بين لجان شؤون المرأة بقطاع الانتشار واللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر جويل بشعلاني ، مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام جاكلين جابر ومسؤولي لجان هيئة كولكو كندا : 
شؤون المرأة : نينا عنيد 
 الاعلام : ساندي عبد الاحد 
التعبئة  :فادي القسيس 
بالاضافة الى منسق هيئة كولكو مونتريال انطوان مناسا و عدد كبير من الاعضاء والمناصرين والاصدقاء . 
 
وقد اعطى السيد نعيم شرحاً مفصّلاً عن كل ما يتعلق بالصحة العقلية والنفسية وانتهى اللقاء بإجابته على عدد من اسئلة الحاضرين.
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