"القوات" ترد على قبلان : هذه هي الخيانة

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نداء الوطن : غير أنّ الرد الأعنف أتى من "منطلق مذهبي تخويني" على خطاب الراعي، على لسان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي شدد على "شرعية السلاح" واعتبر أنّ مطلب الحياد فعل "خيانة"، نابشاً في المقابل "مجازر صبرا وشاتيلا والدبابات الإسرائيلية"، وملوّحاً بورقة "إلغاء الطائفية السياسية وإجراء انتخابات نيابية شعبية" في مواجهة مطالب البطريرك الماروني، باعتبار أنّ "قوة التوازن تمرّ جبراً" بهذا المسار، بحسب ما تنقل نداء الوطن

وعلى الأثر، كان ردّ قواتي مباشر على كلام قبلان، فلفت انتباهه النائب عماد واكيم إلى أنّ "دولة المواطنة" التي تحدث عنها "تستدعي أول ما تستدعيه حلّ الأحزاب الدينية، فهل يريد أن يبدأ مثلاً بحل "ح-زب الله" للوصول إلى هذه الدولة؟ مذكراً إياه بأنّ "من دفن وثيقة الوفاق الوطني هو من انقلب عليها برفض تسليم سلاحه (...) والخيانة هي في الانقلاب على الطائف، وضرب الدستور والقوانين، والاغتيالات والتصفيات، وعزل لبنان عن محيطه العربي وعمقه الغربي، وتجويع اللبنانيين وتفقيرهم، وتحويل الدولة إلى فاشلة وصورية".