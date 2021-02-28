حمدان: بس كل الربح كنت تحققه بغدرك وبالسم

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

دونكيشوت معراب عم يصرح انو ما حدا بيسترجي يقرّب على معراب ..

حلّك تفهم تتعلّم وتوقّف معاركك الدنكوشيتية ..

اسأل رفقاتك قدامى القوات بأي معركة كنت، ولما كنت، كنت دايماً خسران ..

من لما هربت من الشمال لحالات حتماً، ولمعارك الاشرفية، ولهروبك المذلّ من قدام اشتراكية رفيقك وليد جنبلاط، ولهروبك من دير القمر وبحمدون وعاليه، وعويلك وترجايتك لغازي كنعان بغدراس ..

وين كنت واقف، كل عمرك منبطح ..

بس كل الربح كنت تحققه بغدرك وبالسم ..

#بكركي_مش_معراب ..