ايجابية التيار... رسالة للعابثين الفاشلين

A + A -

امس، جدد البطريرك الماروني اعلان مواقفه بصراحة. وبالصراحة عينها كررها اليوم في عظة الاحد، ومن المتوقع ان يفعل الشيء نفسه في حلقة تلفزيونية مقررة غدا.

وفي الموازاة، بدأت تباشير الردود الصريحة ايضا تلوح، واول الغيث، بيان للمفتي الجعفري

الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي اعلن ان "الأزمة الوطنية بلغت حد الاشتباك الخطأ والتوصيف الخطأ". واذا اعتبر ان "الحياد في زمن الاحتلال الإسرائيلي وداعش ليس وطنيا"، مضيفا: "أعتقد أنه ما زال خيانة"، اكد ان "بكركي رمز شراكة وطن وعيش مشترك وسلم أهلي... كانت وما زالت وستظل ما دام لبنان".



وفيما لم يصدر اي موقف من جانب حركة أمل حتى اللحظة، قال نائب حزب الله حسن فضل الله: "لغبطة البطريرك أراؤه، ونحن لدينا آراؤنا، فهو يرى في التدويل حلا لمشكلة لبنان، ونحن نرى في هذا الطرح تعقيدا للمشكلة"، لكنه شدد على ان سياسة الحزب "لا تقوم على المقاطعة نتيجة الإختلاف في الرأي، فنحن أهل الحوار والتلاقي والوصول إلى تفاهمات وطنية"، شدد فضل الله.



وفي وقت اقتصر موقف تيار المستقبل اليوم على تغريدة مؤيدة يتيمة للنائبة رلى الطبش، يزور وفد من كتلة المستقبل برئاسة النائبة بهية الحريري الصرح البطريركي الحادية عشرة من صباح الغد.



اما على الخط الدرزي، فصمت جنبلاطي قد لا يطول، في مقابل موقف مبدئي ارسلاني مفاده ان "التدويل المطروح بحاجة الى إجماع بين اللبنانيين وإلا سيبقى مفخخا وسيزيدنا شرذمة".



وفي المقابل، ظلت اصداء المواقف الايجابية للتيار الوطني الحر من طرح رأس الكنيسة المارونية تتردد على لسان مسؤوليه على مختلف المستويات، على ان تترجم تزخيما واستكمالا للتواصل مع بكركي في الساعات والايام المقبلة، بما يحمي ما طرحه البطريرك الراعي بدافع من حرصه الوطني على لبنان واللبنانيين، من ايدي بعض العابثين، الفاشلين في كل شيء الا الشعارات الفارغة والشتائم وتسعير الاحقاد بين اللبنانيين والمسيحيين...



يبقى استكمال مشهد المواقف على الساحة الوطنية، ولاسيما على صعيد المرجعيات الروحية والمسيحية والاسلامية، وسائر القوى المعنية والمؤثرة، وصولا الى المجتمع الدولي المنهمك اقليميا بملف التفاوض النووي الاميركي-الايراني، والمترقب لتطور مسار العلاقة بين واشنطن والرياض في ضوء التقرير المتعلق باغتيال جمال الخاشقجي، علما ان موقفا اميركيا يرتقب في الساعات المقبلة في هذا الاطار.