غاريوس: بكركي بيتنا وخطاب البطريرك هو خطابنا

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أكد النائب السابق ناجي غاريوس أن خطاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يلتقي بمعظمه مع خطاب التيار الوطني الحر. فما نادى به التيار منذ سنوات طويلة لناحية التحذير من توطين الفلسطينيين وإبقاء النازحين ومحاربة الفساد والشفافية في تحقيقات المرفأ وضرورة تشكيل حكومة كلها نقاط يلتقي عليها مع البطريرك الراعي. الى ذلك ومن بين ما يلتقي عليه رأس الكنيسة المارونية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو أهمية إنجاز تحرر الدولة بعد تحرير الأرض. وأضاف غاريوس:"إن خطاب البطريرك الراعي بالأمس كان جامعاً لا مفرقاً وهنا تكمن أهميته، لذلك كنت أتمنى أن لا تكون هناك صرخات من المحتشدين تثير الفرقة بين أبناء الوطن الواحد". وختم غاريوس:"بكركي هي بيتنا ونزورها في أي وقت للحديث عن هموم الوطن والشعب".