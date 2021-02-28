وزارة الخارجية: لتوخي الدقة لدى تناول مواضيع تخص الديبلوماسيين والسفراء

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تعليقا على ما صدر في احد الحوارات على شاشة محطة تلفزيونية بحق سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين وسائل الإعلام الى توخي الدقة لدى تناول مواضيع تخص الديبلوماسيين والى عدم التطاول والتهجم على سفراء وممثلي الدول والمنظمات المعتمدين لدى لبنان خلال قيامهم بواجبهم الدبلوماسي خاصة بالنسبة لما تم تداوله عن سفيرة سويسرا التي تقوم بنشاطاتها الدبلوماسية بكل احترام من اجل تعزيز وتقوية علاقات بلادها بلبنان، وهي تمثل ايضا دولة صديقة للبنان، تربطه علاقات تاريخية من التعاون والاحترام المتبادل معها.

وتشدد الوزارة على اهمية التقيد بالاصول والاعراف في ما يخص علاقات لبنان الدبلوماسية، في هذه الظروف التي يحتاج فيها لبنان الى دعم المجتمع الدولي ومؤازرته.