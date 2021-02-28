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تجار النبطية: مستعدون للخروج من الحجر

28
FEBRUARY
2021
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شدد رئيس جمعية تجار محافظة النبطية محمد قاسم ملي، في بيان، على أن "القطاع التجاري على أهبة الاستعداد للمساهمة في اعتماد برنامج واضح ودقيق للخروج من الحجر، مع تقييم مستمر للتأثير المادي والمعنوي والصحي، وبالأرقام، على النشاط الاقتصادي والدورة التجارية وحركة الأسواق والمستهلكين، وذلك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، بالإضافة الى رفع الجهوزية الوطنية والوعي الجماعي للتصرف المسؤول ومعاودة العمل، بدءا من صباح غد الاثنين، مع مراعاة قيود الوقاية والسلامة المطلوبتين من جميع أصحاب المؤسسات والتجار والتزامهما".

ودعا تجار محافظة النبطية إلى "التزام كل الإجراءات الصحية التي تراعي التباعد وعدم الاكتظاظ، وإلزام كل الزبائن ارتداء الكمامة داخل المحلات، حتى لا نعود الى نقطة الصفر التي ألمت بالقطاع التجاري وقضت مضجع التجار وأوصلتهم الى حافة الإفلاس". 

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