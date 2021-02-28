أول تعليق لحزب الله على كلمة البطريرك الراعي... "خطر وجودي"

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في أول تعليق لـ”حزب الله” على كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية حسن فضل الله، إن التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان.

وأضاف فضل الله أنه “كنا نتوقع تصرفا مختلفا حول ما حصل في بكركي”، معتبرا أن هناك “من يتلطى خلف البطريركية المارونية” في لبنان.

وشدد فضل الله على أن “حزب الله يرى بأن التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان”، متسائلا: “ماذا فعل التدويل في سوريا وليبيا والعراق؟”، مضيفا أن “من يريد التمسك باتفاق الطائف يجب أن لا يدعو الدول إلى لبنان لحل الأزمة، بل يجب أن تبدأ المعالجة من الداخل”.