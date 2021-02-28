رئيس نقابة محترفي التزيين والتجميل الدولية في كتاب مفتوح الى دياب: نناشدكم السماح لنا بمعاودة العمل لئلا نضطر الى إسماع أنيننا في الشارع

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وجّه رئيس نقابة محترفي التزيين والتجميل الدولية النقيب نبيل متى كتابا مفتوحا الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، داعيا إياه الى اعادة النظر في قراره منع فتح هذا القطاع الذي تعتاش منه ١٥٠ الف عائلة.

وجاء في الكتاب:

آلينا على أنفسنا، على امتداد الأسابيع الثلاثة الفائتة، الانخراط، بكل ايجابية وشقافية، في حوار مستفيض مع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا. حاورنا وناقشنا واستمعنا وتجاوبنا مع كل التوجيهات والنصائح التي قدمتها لنا اللجنة الوزارية ومستشاروكم. التزمنا قرار الاقفال العام منذ ٧ كانون الثاني، وكابدنا كما اللبنانيين الذين يعتاشون من خبزهم اليومي، خسارة المدخول، وهو بالكاد كفاف يومنا.

خضنا غمار الحوار على أمل أن تستمع الحكومة الى أنيننا ووجع ١٥٠ ألف عائلة لا مصدر رزق لها سوى قطاع التزيين والتجميل.

صحيح أن اخطاء وخروقا قد حصلت، لكنها تبقى محدودة مقارنة مع ما حصل من كوارث صحية حلّت في قطاعات انتاجية أخرى، وسمحتم لها بمعاودة العمل، فيما نحن منذ ٧ كانون الثاني نُراكم الخسائر ونجرّ الخيبة ونترفع عن الألم والأذى، كل ذلك بصمت المؤمن بأن الشدة لا بد أن تزول.

لكن ما حصل، يا دولة الرئيس في اليومين الأخيرين، جعلنا نخرج عن موجب الصمت والتحفظ لاعتبار وحيد. لقد بلغ الموسى ما لم يعد في مقدورنا حمله.

لقد رفضتم، دولة الرئيس، توصية اللجنة الوزارية والخبراء المعنيين بإعادة فتح قطاع التزيين، رغم كل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا قبل أن نقطعها على مستشاريكم، بدءا وليس انتهاء بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي تفوق أي من تلك التي تعتمدها القطاعات التي سمحتم بإعادة فتحها. وبالتأكيد أي خرق صحي حصل في الفترة السابقة للاقفال، هو الاستثناء لا القاعدة، ولا يجوز أن تدفع ثمنه ١٥٠ ألف عائلة، أصيبت في صميمها وقُطعت أرزاقها.

دولة الرئيس،

يعزّ علينا أن نتوجّه إليكم عبر الإعلام بعدما سُدّت في وجهنا كل السبل الأخرى.

نناشدكم من القلب أن تعيدوا النظر في قراركم رفض فتح قطاع التزيين والتجميل. نسألكم وكلنا أمل في أن يُستجاب طلبنا، لئلا تُضطر ١٥٠ ألف عائلة أن توصل أنينها في الشارع.