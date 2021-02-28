living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة تلقيح ١٩٧٩ فردا خارج المنصّة في مستشفى الروم؟

28
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي - (مستشفى الروم) بيان فيه:
نشرت بعض وسائل الإعلام أن مستشفى الروم لقح ١٩٧٩ فردا خارج المنصّة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، لذلك يهم إدارة المستشفى أن توضح التالي:
1 جميع اللذين تمّ تلقيحهم من قبل المستشفى مسجلون على منصة وزارة الصحة.
2 متوسط أعمار الملقحين من خارج الاطباء والممرضين والعاملين الصحيين في المستشفى هو 80.4 عاماً
3 تسهيلا لعملية التلقيح وتسريعها (خصوصا ان المنصة احتاجت الى بعض الوقت ليتم استيعابها للمواعيد كافة) وانطلاقا من مبدأين : الاستعمال الرشيد لمركز التلقيح اوعدم خسارة طاقة الموارد البشرية، والاهم حماية كبار السن، قمنا بتلقيح عدد كبير من المسجلين على منصة وزارة الصحة الذين لم تحدد مواعيد لهم بعد، وذلك بعد تجهيز المكان المخصص وتدريب الاطقم التمريضية والعاملين الصحيين، وذلك على نفقة مستشفى دمره انفجار ٤ آب.
ولاعطاء الفرصة للجميع قدمنا سنترالا من ٦٠ خطا ارضيا و ٨ عاملات هاتف، النتيجة كانت كمية كبيرة من الاتصالات فزادت لائحة الانتظار عن ٣٥٠٠ شخص.
ابتداء من الاثنين اول اذار اكدت لنا وزارة الصحة انه عبر المنصة سيكون عدد وفير من المواعيد بحسب قدرة استيعاب كل مركز، وان المسنين المسجلين فوق سن ال ٧٥ سيتلقون رسالة نصية SMS قريبا، مما يحقق الهدفين المرجوين.
لذلك سيلتزم مستشفى الروم بمواعيد المنصة فقط، متمنيا ان يكون لحملة التلقيح اهداف واضحة كالانتهاء من عملية تلقيح المسنين سريعا و لوجيستية ذكية لا تهدر الطاقات مثلا عدم الاكثار من فتح المراكز المخصصة للتلقيح، قبل استنفاد طاقة المراكز المفتوحة واخد الكثافة السكانية ومراكز اقامة المسجلين على المنصة بعين الاعتبار.
واخيرا يهم التذكير بان المستشفى قد ارسل كل البيانات الخاصة بالافراد الملقحين لديه الى وزارة الصحة مع تسجيل كامل لساعة الدخول والخروج وصورة عن هويتهم مع تسجيل للاعراض الجانبية في حال حصولها.
لذلك يتمنى مستشفى الروم على وسائل الاعلام توخي الحذر باستعمال تعبير "خارج المنصة"، لأنه لم يتم تلقيح اي فرد غير مسجل على المنصة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout