هذا ما يحمله طقس بداية الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة. تشتد الامطار ليلا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب و ماطر أحيانا اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الاثنين بسبب تأثير منخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب تركيا و من المتوقع ان يقترب من سواحل لبنان اعتبارا من بعد ظهر الغد. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط على الساحل هو 11 لدرجات الحرارة الدنيا و 19 لدرجات الحرارة القصوى فيما معدلات شهر أذار تتراوح بين 13 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حتى الظهيرة . تبدأ من بعد الظهر درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا . يتحول الطقس مساء الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح . يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة . تشتد الامطار ليلا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار تشتد اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق ودون ذلك في الداخل.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق و دون ذلك في الداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إلى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,08 .

- ساعة غروب الشمس: 17,34 .