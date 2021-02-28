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درغام: نخشى إستغلال كلام الراعي لأهداف سياسية...وليس أمامنا سوى الحوار

28
FEBRUARY
2021
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث صحافي إلى أن "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعا لحياد لبنان وعقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، ونحن كتيار وطني حر كنا ندعو في كل البيانات الوزارية للنأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية، وكل مسعى خير للبلد فنحن الى جانبه ولا يسعنا الا ان نكون الى جانب هذا الموقف الوطني"، مبديا خشيته من محاولة البعض استغلاله لأهداف سياسية، معربا عن تقديره لمواقف الراعي الذي وصفه بالحكيم وأن كلامه كان فوق الصراعات والخلافات".

وقال درغام: "جرّبنا كل شيء وليس أمامنا سوى الحوار بين بعضنا البعض، فالحوار هو الأساس لحل المشاكل، والاستمرار بالخلافات لا يفيد بشيء ولا أحد يستطيع ان يلغي الاخر، ومحكوم علينا بالتفاهم والجلوس مع بعضنا، فالبلد قائم على التفاهم، وما نأمله بعد كلام الراعي ان يُعقد لقاء قريب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والقيام بمقاربة جديدة كي نصل الى ولادة حكومة وهذه المقاربة تقوم على الاعتراف بالاخر، وان رئيس الجمهورية بموجب الدستور هو شريك أساس في التأليف وكذلك الرئيس المكلف، والاتفاق بينهما ضروري جدا للخروج من هذه الأزمة".

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