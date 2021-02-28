عناوين الصحف ليوم الأحد 28 شباط 2021

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النهار : البطريرك يلاقي انتفاضة حشد بكركي: نواجه حالة انقلابية... ولا تسكتوا

الأنباء الكويتية : «المرجعيات الدينية ترفض عرض وزير الصحة بتلقي اللقاح خارج الدور العمري المرسوم»

الراعي أمام «الحشود»: نواجه حالة انقلابية وسننقذ لبنان



الديار : الراعي يطالب بالحياد الإيجابي الناشط واستغلال حزبي للحشد الشعبي في بكركي

البطريرك : لا تسكتوا عن عدم تأليف الحكومة ولا عن «الإصلاحات» ولا عن الفساد...

الشرق الأوسط : الراعي يرفع سقف المواجهة ويطالب بـ«إنقاذ لبنان» ورفض السلاح غير الشرعي

تحرك شعبي تأييداً لدعوته إلى الحياد والمؤتمر الدولي



الوطن السورية : ارتدادات العدوان الأميركي على الحدود «السورية العراقية» تستدعي تحركاً على خط بغداد طهران.. وفصائل المقاومة: الجريمة لن تمر من دون رد رادع … دمشق تحذّر: سيؤدي لعواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة