الشرق الأوسط : في بكركي : وفود درزية من الجبل ووفود سنية من طرابلس والضنية

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الشرق الأوسط : انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر الحشود وهي تتوافد إلى بكركي فضلا عن مقاطع فيديو لخطابات قديمة للبطريرك الراعي تحت وسم «بكركي لا تهدد» و«لكل احتلال بطريرك».

وقرابة الثالثة والنصف امتلأت ساحة بكركي بالمؤيدين واستمر توافد الحافلات والسيارات حتى انتهاء كلمة الراعي.



وفي باحة بكركي رفعت 3 لافتات كتب عليها «لبنان أولا وأخيرا» و«حياد - سيادة - استقرار» و«بكركي لكل لبنان»، وهتف المحتشدون بشعارات ضدّ «حزب الله» وإيران تطالب بكف اليد عن لبنان والحفاظ على حياده.



وشارك في التحرك الشعبي وفد من اللقاء الروحي في لبنان الذي يضم رجال دين مسلمين ومسيحيين إلى جانب وفود درزية من الجبل ووفود سنية من طرابلس والضنية.