أفادت مصادر قضائية مواكبة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار "يحتاج إلى أسبوعين إضافيين للانتهاء من دراسة الملف ووضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مع الأشخاص الذين سيستدعيهم للاستجواب، وسيضع لائحة بأسمائهم".



وأكدت المصادر، لـ"الأنباء" الكويتية أن القاضي بيطار "لن ينطلق من نقطة الصفر كما يتردد، بل يستأنف عمله من المرحلة التي انتهى إليها القاضي صوان، والمعلومات التي راكمها الأخير على مدى ستة أشهر".