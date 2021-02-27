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أمل هنأت اللائحة المدعومة من الاحزاب على فوزها في انتخابات الاساتذة المتفرغين في اللبنانية

27
FEBRUARY
2021
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 هنأ المكتب المكتب التربوي المركزي ل"حركة أمل"، في بيان، رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، على انجاز استحقاقها الانتخابي، مباركا "فوز اللائحة المدعومة من حركة أمل وحلفائها في انتخابات الهيئة التنفيذية للرابطة".

وشكر "كل الاساتذة لا سيما الذين تعاونوا مع المكتب التربوي لإنجاح هذا الاستحقاق الديموقراطي وانتاج هيئة نقابية جامعة تتمتع بدعم مختلف القوى الرئيسية، على أمل أن تستفيد الرابطة من هذا الدعم لتطوير الجامعة وتحقيق المطالب المزمنة والمستحدثة للاساتذة الجامعيين".

وأضاف: "انطلاقا من فكر الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي يدعو الى الحفاظ على العيش المشترك والوحدة الوطنية، أكد المكتب التربوي المركزي حرصه الدائم منذ بداية هذا الاستحقاق على المحافظة على الميثاقية داخل الرابطة من خلال إصراره على تمثيل المكونات كافة ولا سيما المكون المسيحي".

ودعا "جميع القوى والاحزاب والتيارات السياسية الى التكاتف والانطلاق بالعمل نحو تحقيق البرنامج المطلبي النقابي خارج التجاذبات السياسية، والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل الدفاع عن جامعة الوطن التي ساهمت في تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة والمحافظة على حقوق أساتذتها وموظفيها وطلابها".

وأكد "دعمه المطلق للجامعة اللبنانية"، واعدا "بالعمل على تحقيقها بالتعاون مع الرابطة ومع المعنيين في الدولة وذلك من خلال ما يلي:
- دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والعمل على اعادة الصلاحيات الى مجلسها وزيادة موازنتها.
- عدم المس بالرواتب والحفاظ على الصندوق التعاضدي لافراد الهيئة التعليمية وتقديماته والنظام التقاعدي.
- إنصاف الاساتذة المتعاقدين من خلال البت بملف تفرغهم وانهاء دخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك، والاسراع في ادخال المتقاعدين المتفرغين الى الملاك انجاز ملف تعيين العمداء الأصيلين.
- إنصاف مدربي الجامعة اللبنانية، لكونهم عصب العمل الإداري في الجامعة، والعمل على تثبيتهم.
- دعم صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم.
- إنشاء المجمعات الجامعية، وتطوير المختبرات والمكتبات العلمية".

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