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"الصحة" تنشر لائحة بالشركات الخاصة التي حصلت على إذن التفاوض ... و هل فعلاً رفضت شركة موديرنا تسليم لبنان لقاحها؟

27
FEBRUARY
2021
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أكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة أن "ما يتم تداوله عن رفض شركة موديرنا تسليم لبنان منتوجها بعيد من الحقيقة. وواقع الحال أن شركة موديرنا أبلغت الطرف اللبناني قبل فترة أنها لن تستطيع في العام 2021 إبرام أي اتفاق لارتباطها المسبق بتسويق منتوجها في خمس دول فقط، وأنها مستعدة لأن يسري اتفاقها مع لبنان حيز التنفيذ ابتداء من كانون الثاني 2022".

وتذكر الوزارة "من يصرون على التشويش على عملها وتحريف الوقائع أنها لم تتوان عن التواصل المباشر أو عن إعطاء أذونات التفاوض للشركات الخاصة أو تسويق المبادرات الفردية والمجتمعية بهدف رفع نسبة التمنيع في أقصر مدة زمنية ممكنة. وتجدون مرفقا لائحة مفصلة بأسماء الشركات الخاصة التي حصلت على إذن التفاوض.
إن وزارة الصحة العامة تطلب من وسائل الإعلام على اختلاف منصاتها نشر الأخبار الصحيحة وعدم تبني المغلوط منها".

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