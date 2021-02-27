تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:



"بتاريخ 26-02-2021 عُثر في محلة رأس النبع - شارع عمر بن خطاب على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقى بجانب الطريق، وهو في العقد الثامن من العمر تقريباً، طوله حوالى /175/ سنتم، نحيف البنية، حنطي البشرة، أصلع الرّأس وذو لحية شيباء خفيفة، ويرتدي سروالاً لون رمادي و"جاكيت" لون أسود. وقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى المقاصد في بيروت.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".