اكتشاف علمي لبناني- إيطالي ... هذه الادوية تقمع انتشار كورونا!

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اعلم رئيس خلية الازمة الصحية في بلدة القماطية سالم نصر الدين مركز البحوث العلمية و اطباء ايطاليين عن الإكتشاف الذي توصل له بعد اجراء بحث علمي على ٣٠٠ عينة من لبنان لمكافحة جائحة كورونا ١٩ منذ سبعة اشهر وهو عبارة عن الادوية التي تعالج فرط الكوليسترول في الدم لما لها تاثير قمعي على انتشار الفيروس في جسم المصاب. و اهم هذه الادوية دواء زميل Zemil من تركيبة Ezetimibe.



كما واثنى نصر الدين ان هذا الدواء يحد من انتشار هذا الوباء ويقي الفريق الطبي من العدوى لكنه لا يحل مكان اللقاح الضروري.





كما ويعتبر نصرالدين ان العلاج الاهم هو المتابعة النفسية اليومية للمصاب نظرا لنسبة تاثير الجهاز المناعي بحالة المريض النفسية، تنشق البخار عبر تهبيلات الماء الساخن و الملح او الكيناء.





اما بالنسبة للنظام الغذائي، فيرى انه من الضروري الاكثار من المأكولات الساخنة والشوربات والاكثار من شرب الماء ما لا يقل عن ٣ ليترات يوميا.





اما بالنسبة للحد من انتشار الفيروس، فيؤكد ان من الضرورة الالتزام بوضع الكمامة حيث يعتبر ان العدوى تنتقل فقط من خلال الزراز وخلال فترة ظهور العوارض فقط وليس عن طريق الاسطح.